Павел Василенко

Мільйонаріос и Металлист 1925 договорились о трансфере опорного полузащитника Николаса Аревало, сообщает клубная прессслужба харьковчан.

Отмечается, что харьковский клуб заключил контракт с 23-летним колумбийским хавбеком сроком на три года с опцией продления еще на год.

В сезоне 2025 года Аревало провёл за Мільйонаріос 39 матчей, на его счету один гол, три ассиста.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает колумбийского футболиста в один миллион евро.

Металлист 1925 ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка за 15 матчей.