Металлист 1925 подписал колумбийского полузащитника
Футболист продолжит карьеру в Украине
около 3 часов назад
Фото - ФК Металлист 1925
Мільйонаріос и Металлист 1925 договорились о трансфере опорного полузащитника Николаса Аревало, сообщает клубная прессслужба харьковчан.
Отмечается, что харьковский клуб заключил контракт с 23-летним колумбийским хавбеком сроком на три года с опцией продления еще на год.
В сезоне 2025 года Аревало провёл за Мільйонаріос 39 матчей, на его счету один гол, три ассиста.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает колумбийского футболиста в один миллион евро.
Металлист 1925 ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка за 15 матчей.
Поделиться