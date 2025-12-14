Бавария на последних минутах избежала поражения от Майнца
Команды расписали мировую
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
В матче 14-го тура Бундеслиги Бавария на своем стадионе принимала Майнц. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Отметим, что хозяев от поражения спас Гарри Кейн, который реализовал пенальти на 87-й минуте.
Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков. Майнц остался на последней, 18-й позиции с 8 баллами.
Бундеслига, 14-й тур
Бавария – Майнц – 2:2
Голы: Карл, 29, Кейн, 87 (пенальти) – Потульский, 45+2, Ли Дже Сон, 67.
Фрайбург – Боруссия Дортмунд – 1:1
Голы: Аллер, 75 – Бенсебаини, 31.