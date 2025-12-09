Сергей Разумовский

Бавария продолжает уверенное шествие в Лиге чемпионов, обыграв на своем поле Спортинг со счётом 3:1 в матче шестого тура общего этапа турнира. На 69-й минуте свой вклад в победу мюнхенцев внес вингер Леннарт Карл, который отметился забитым мячом после голевой передачи Конрада Лаймера.

Этот гол стал историческим для молодого таланта. Карл в возрасте 17 лет и 290 дней стал самым молодым футболистом, который забивал в трёх подряд матчах Лиги чемпионов, в которых выходил на поле. Ранее он уже огорчал голкиперов Брюгге и Арсенала.

В текущем сезоне Леннарт Карл имеет в активе пять забитых мячей и две результативные передачи в 20 матчах за Баварию. Это подчеркивает его роль восходящей звезды команды.

Все перипетии вокруг матча общего этапа Лиги чемпионов, анализ и обзор игры – на странице события Бавария – Спортинг на Xsport. Всё самое главное – в одном месте.