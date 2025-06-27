Павел Василенко

Ник Волтемаде вскоре может стать новым игроком Баварии Мюнхен. Как сообщил Флориан Плеттенберг из Sky Sport Deutschland, игрок открыто требует трансфера.

Нападающий продемонстрировал свою превосходную игру во время текущего ЕВРО U-21. После турнира он может стать предметом громкой сделки.

Бавария уже согласовала условия контракта с Волтемаде. Игрок будет связан с мюнхенским клубом контрактом до 30 июня 2030 года.

Теперь он готов идти на многое, чтобы переехать в баварскую столицу. Как сообщает источник, игрок лично уведомил клуб о своем желании перейти.

В то же время, нападающий отклонил предложение о продлении контракта с нынешним работодателем. Он рассматривает только переезд в Мюнхен.

Бавария также связалась со Штутгартом. Мюнхенский клуб сообщил своему сопернику по лиге, что намерены начать переговоры после вышеназванного Евро.

По данным агентства DPA, пока никаких контактов между клубами не было, а потенциальная сумма трансфера должна составлять от 50 до 60 миллионов евро.

Волтемаде будет играть за Германию в финале турнира. Он забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.