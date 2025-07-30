Мюнхенская Бавария официально подтвердила подписание вингера сборной Колумбии Луиса Диаса, который ранее выступал за английский Ливерпуль. 28-летний футболист заключил соглашение с немецким грандом сроком на четыре года.

По информации СМИ, сумма сделки составила 70 миллионов евро с возможными бонусами в размере еще 5 миллионов. Этот трансфер стал третьим по стоимости в истории клуба — дороже были только переходы Лукаса Эрнандеса (80 млн) и Гарри Кейна (95 млн).

В сезоне 2024/25 Диас принял участие в 50 матчах за Ливерпуль, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее Бавария продлила контракт с голкипером Свеном Ульрайхом.