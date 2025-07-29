Бавария продлила контракт с опытным голкипером.
Свен Ульрайх проведет еще один сезон в мюнхенском гранде
около 9 часов назад
Свен Ульрайх/фото: Бавария
Немецкий вратарь Свен Ульрайх подписал новое соглашение с мюнхенской Баварией, о чем сообщил официальный аккаунт клуба в соцсетях.
36-летний голкипер продлил контракт с чемпионом Германии до лета 2026 года. Ульрайх представляет Баварию с 2016 года, кроме одного сезона, который он провел в аренде в составе Гамбурга.
В прошлом сезоне он провел два матча за мюнхенцев во всех турнирах, в одном из которых сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив лишь два мяча. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Баварии Томас Мюллер близок к переходу в Ванкувер.
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