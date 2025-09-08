Павел Василенко

Бавария была на грани приобретения известного форварда. Прежде чем завершить сделку по подписанию Луиса Диаса на сумму около 70 миллионов евро, мюнхенский клуб рассматривал возможность подписания Коди Гакпо из Ливерпуля.

Сам нидерландец признался в этом в интервью ESPN, где он подтвердил, что начальный контакт с немецким клубом уже был.

«Они предложили ему начать переговоры, но в итоге выбрали другой вариант», – сказал Гакпо, дав понять, что в футболе не только предложения влияют на личные решения игрока и спортивный контекст.

Нападающий Ливерпуля, который зарекомендовал себя в Премьер-лиге, предпочел остаться в Англии, несмотря на соблазн перейти в Бундеслигу.

В Мюнхене не было никаких сожалений. Руководство Баварии в итоге сделало ставку на Луиса Диаса. Колумбийский вингер, который перешел из Ливерпуля, уже стал неотъемлемой частью системы Венсана Компани.