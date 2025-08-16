Сергей Стаднюк

В матче за Суперкубок Германии Бавария на выезде уверенно обыграла Штутгарт.

Мюнхенцы открыли счет еще в первом тайме благодаря точному удару Гарри Кейна. К концу игры дебютный гол за клуб оформил Луис Диас, фактически гарантировав победу.

Штутгарт смог ответить только в компенсированное время. Левелинг сократил отставание на 94-й минуте, но чтобы спасти игру, времени уже не хватило.

Бавария одержала победу в матче и выиграла первый трофей в сезоне. Штутгарт во второй раз подряд уступил в борьбе за этот титул. В прошлом году обидчиком «швабов» был Байер.

Суперкубок Германии

Штутгарт – Бавария 1:2

Голы: Левелинг, 90+4 – Кейн, 18, Луис Диас, 77

Штутгарт: Бредлов, Миттельштадт, Фагноман (Асиньон 81), Шабо (Генрикс 71), Хакес, Штиллер (Чема 87), Каразор (Нарти 81), Фюрх (Демирович 71), Левелинг, Ундав, Вольтемаде

Бавария: Нойер, Станишич, Лаймер (Бое 72), Та, Упамекано (Ким Мин Дже 80), Горецка (Бишоф 90+3), Киммих, Олисе (Карл 90+3), Диас, Гнабри (Геррейру 80), Кейн

Предупреждения: Миттельштадт – Упамекано, Олисе, Кейн