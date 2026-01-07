Сергей Разумовский

Бавария в контрольном матче разгромила РБ Зальцбург с крупным счетом 5:0, продемонстрировав серьёзный запас прочности и высокую реализацию моментов.

Поединок стал частью подготовки обеих команд к возвращению официальных турниров после зимней паузы. Мюнхенцы готовятся к возобновлению сезона в Германии, а австрийцы, соответственно, настраиваются на рестарт чемпионата Австрии.

Главным героем встречи в составе Баварии стал 17-летний Леннарт Карль, который оформил дубль и сделал весомый вклад в разгромный результат. Кроме него, в списке бомбардиров также отметились Хироки Ито, Фелипе Чавес и Том Бишоф – вместе эти голы и сформировали итоговые 5:0 в пользу немецкого гранда. Для тренерских штабов такой спарринг – возможность проверить игровые связи, физические кондиции и варианты ротации перед возвращением к матчам, где уже на кону будут турнирные очки.

