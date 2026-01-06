Павел Василенко

Мюнхенская Бавария проведет свой следующий домашний матч Лиги чемпионов в непривычной атмосфере. Клуб вынужден закрыть часть трибун «Альянц Арены» из-за санкций УЕФА, наложенных за использование пиротехники болельщиками во время декабрьского поединка против лиссабонского Спортинга.

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что по решению УЕФА блоки 111–114 нижнего яруса южной трибуны должны оставаться пустыми на матч Лиги чемпионов 21 января против бельгийского Унион Сен-Жиллуа. В то же время в клубе серьезно рассматривают еще более радикальный шаг – полное закрытие всей южной трибуны.

По словам Дризена, окончательного решения пока не принято, однако такой сценарий обсуждается. Руководство опасается, что частичное закрытие секторов приведет к неконтролируемому перераспределению фанатов, в результате чего пострадают не те, кто нарушал правила. Именно поэтому вариант с полным закрытием южной трибуны считают более справедливым, хотя и болезненным для клуба и его сторонников.

Глава Баварии также обратился непосредственно к ультрас и активным фанатам, которые регулярно используют пиротехнику. Он подчеркнул, что подобные действия наносят прямой ущерб клубу – как финансово, так и репутационно. По словам Дризена, подавляющее большинство болельщиков на стадионе не поддерживает такие проявления и не готово мириться с последствиями в виде пустых трибун.

Таким образом, Бавария рискует сыграть ключевой еврокубковый матч в значительно «тихой» атмосфере, что может сказаться не только на настроении команды, но и на имидже одного из самых мощных клубов Европы.