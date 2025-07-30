Футбольный клуб Бавария Мюнхен официально выразил соболезнования в связи с трагической гибелью бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. 31-летняя спортсменка погибла в результате несчастного случая в горах Пакистана.

«Бавария вместе со всем спортивным миром скорбит по поводу смерти Лауры Дальмайер. Бывшая биатлонистка из Гармиш-Партенкирхена погибла вследствие несчастного случая в горах Пакистана. Двукратной олимпийской чемпионке и семикратной чемпионке мира было всего 31», – говорится в обращении клуба.

Президент Баварии Герберт Хайнер подчеркнул:

«Эта новость глубоко потрясла нас всех. Лаура Дальмайер останется в нашей памяти не только как выдающаяся икона мирового биатлона, но и как личность, чье влияние выходило за пределы спорта. Она была уникальным послом Баварии – простой, искренней, патриотичной. Настоящий пример для подражания. Вся семья ФК Бавария выражает соболезнования близким Лауры».

В мае 2025 года Лаура Дальмайер встретилась с женской командой Баварии, где поделилась историей своей карьеры и рассказала о жизни после спорта.

Дальмайер погибла в результате камнепада во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум. За свою карьеру она завоевала две золотые олимпийские награды и семь раз становилась чемпионкой мира.