Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка Германии дортмундская Боруссия принимала Байер, и этот матч стал принципиальным продолжением их противостояния: всего три дня назад команды встречались в Бундеслиге, где «шмели» одержали победу 2:1.

На этот раз соперники действовали более осторожно, уделяя много внимания обороне. Однако гости из Леверкузена смогли использовать свой шанс в первом тайме. На 34-й минуте Маза оказался в нужном месте и точным ударом открыл счет, выведя Байер вперед.

После перерыва Боруссия пыталась отыграться, но наталкивалась на организованную защиту соперника и острые контратаки. На 60-й минуте «фармацевты» могли удвоить преимущество, когда Тербье отметился точным ударом по воротам, но гол был отменен после просмотра эпизода из-за офсайда. «Шмели» до финального свистка старались давить на ворота соперника, но так и не смогли прорвать оборону леверкузенцев. В итоге единственный точный удар Мазы принес Байеру минимальную победу 1:0 и путевку в следующий раунд.

К вашему вниманию обзор матча.

Байер вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Команда узнает своего соперника после жеребьевки.

Кубок Германии, 1/8 финала

Боруссия Дортмунд – Байер 0:1

Гол: Маза, 34

Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Свенссон (Бенсебайни, 86), Беллингем, Нмеча (Грос, 74), Рюерсон (Байер, 67), Чуквуемека (Брандт, 67), Силва (Гираси, 67),

Байер: Флеккен, Тапсоба, Андрих, Кванса, Гримальдо, Гарсия, Маза, Хофманн (Баде, 90+3), Поку (Телла, 83), Тербье (Тильман, 61), Кофане (Шик, 61)

Предупреждения: Антон, Беллингем, Джан – Андрих, Тильман