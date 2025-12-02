Байер отомстил Боруссии за поражение в Бундеслиге и прошел дальше в Кубке Германии. Видео
Три дня назад результат был противоположным
около 8 часов назад
В 1/8 финала Кубка Германии дортмундская Боруссия принимала Байер, и этот матч стал принципиальным продолжением их противостояния: всего три дня назад команды встречались в Бундеслиге, где «шмели» одержали победу 2:1.
На этот раз соперники действовали более осторожно, уделяя много внимания обороне. Однако гости из Леверкузена смогли использовать свой шанс в первом тайме. На 34-й минуте Маза оказался в нужном месте и точным ударом открыл счет, выведя Байер вперед.
После перерыва Боруссия пыталась отыграться, но наталкивалась на организованную защиту соперника и острые контратаки. На 60-й минуте «фармацевты» могли удвоить преимущество, когда Тербье отметился точным ударом по воротам, но гол был отменен после просмотра эпизода из-за офсайда. «Шмели» до финального свистка старались давить на ворота соперника, но так и не смогли прорвать оборону леверкузенцев. В итоге единственный точный удар Мазы принес Байеру минимальную победу 1:0 и путевку в следующий раунд.
К вашему вниманию обзор матча.
Байер вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Команда узнает своего соперника после жеребьевки.
Кубок Германии, 1/8 финала
Боруссия Дортмунд – Байер 0:1
Гол: Маза, 34
Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Свенссон (Бенсебайни, 86), Беллингем, Нмеча (Грос, 74), Рюерсон (Байер, 67), Чуквуемека (Брандт, 67), Силва (Гираси, 67),
Байер: Флеккен, Тапсоба, Андрих, Кванса, Гримальдо, Гарсия, Маза, Хофманн (Баде, 90+3), Поку (Телла, 83), Тербье (Тильман, 61), Кофане (Шик, 61)
Предупреждения: Антон, Беллингем, Джан – Андрих, Тильман