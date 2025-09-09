Полузащитники мадридского Реала Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга возобновили работу в общей группе команды после длительного лечения травм, сообщает Marca.

16 июля Беллингему сделали операцию на левом плече, чтобы устранить старый вывих, полученный им еще в первые месяцы после перехода в мадридский клуб. Восстановление англичанина опережает план на месяц. Камавинга же 10 августа получил повреждение голеностопа, и его восстановление длилось дольше, чем ожидалось.

В следующем туре Ла Лиги Реал встретится с Реал Сосьедадом. Матч состоится 13 сентября в Сан-Себастьяне и начнется в 17:15 по киевскому времени.