Павел Василенко

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем получил хорошие новости по поводу восстановления после операции на плече. Согласно последним сообщениям, существует вероятность, что он сможет вернуться на поле раньше, чем ожидалось, пишет Marca.

22-летний англичанин страдал от травмы плеча уже более года, после того как в ноябре 2023 года во время матча против Райо Вальекано он получил вывих. Хавбек наконец решил решить проблему и пройти операцию после участия Реала в Клубном чемпионате мира ФИФА.

Изначально сообщалось, что он не вернется в игру до конца октября, но сейчас, похоже, это произойдет раньше, чем ожидалось. Ожидается, что Беллингем вернется к тренировкам в понедельник (8 сентября), что является важным шагом на пути к его возвращению на поле.

Однако, как добавляет издание, Реал придерживается политики «нулевого риска» и не будет торопиться с возвращением центрального полузащитника.