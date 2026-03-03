Бенфика победила Жил Висенте в 24-м туре чемпионата Португалии
Анатолий Трубин провел весь матч и пропустил один гол
около 9 часов назад
Накануне на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» в Барселуше состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии между Жил Висенте и Бенфикой.
Гости одержали победу со счетом 2:1.
Украинский вратарь Анатолий Трубин отыграл весь матч и пропустил один гол. Георгий Судаков из-за травмы матч пропустил.
После игры Жил Висенте занимает 5-е место в турнирной таблице, Бенфика – третье.
Лига Португалии 2025/26. 24-й тур:
Жил Висенте – Бенфика 1:2
Голы: Эрнандес, 51 – Павлидис, 35, Шельдеруп, 73