Сергей Разумовский

В 23-м туре португальской Примейры Бенфика на своем поле уверенно разобралась с АВШ, оформив комфортную победу 3:0 еще до перерыва.

Счет был открыт уже на 11-й минуте, когда отличился Ба. После этого хозяева продолжили давить и удвоили преимущество благодаря голу Барренчеа, а в конце точку в первом тайме поставил Рафа Силва, доведя счет до разгромного.

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков по неизвестной причине не попал даже в заявку на матч. Зато в воротах лиссабонцев весь матч отыграл Анатолий Трубин: работы у него фактически не было — ни одного сейва, всего три броска, 15 касаний мяча и 82% точных передач (9 из 11). По итогам встречи голкипер получил оценки 6.6 от WhoScored и 6.7 от SofaScore.

Бенфика набрала 55 очков и на четыре балла приблизилась к Порту в борьбе за чемпионство. Однако у конкурента есть матч в запасе. Спортинг (58) – второй.

Чемпионат Португалии, 23-й тур

Бенфика – АВШ 3:0

Голы: Ба, 11, Барренчеа, 30, Рафа Силва, 43