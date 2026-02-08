Сергей Разумовский

В 21-м туре португальской Примейры Бенфика дома одержала непростую победу над Алверкой со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед на 16-й минуте, когда счет открыл Шельдруп, однако гости быстро восстановили равновесие — на 30-й минуте отличился Фигейредо.

После перерыва Бенфика долго не могла дожать соперника, но решающий момент наступил в конце встречи. На 86-й минуте победный мяч забил Артур Кабрал, принеся лиссабонцам три очка.

В середине второго тайма на замену вышел украинец Георгий Судаков. Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Бенфика набрала 49 очков и приблизилась к Спортингу на расстояние в два балла. Однако у принципиального соперника (51) и Порту есть по матчу в запасе.

Чемпионат Португалии, 21-й тур

Бенфика – Алверка 2:1

Голы: Шельдруп, 16, А Кабрал, 86 – Фигейредо, 30

Бенфика: Трубин, Лопеш Кабрал (Судаков, 73), Даль, Отаменди, Араухо, Аурснес, Баррейру, Шельдеруп (А. Кабрал, 85), Престианни (Брума, 85), Рафа Силва (Барренчеа, 88), Павлидис (А. Силва, 88)

Алверка: Мендес, Навайс, Гомес , Мепию (Джеймс, 88), Зубди, Морейра, Линкольн (Ролдни, 71), Родригес, Милованович (Клерсия, 81), Шикиньо (Гарсия, 46), Фигейредо (Нуасси, 81)

Предупреждения: Л. Кабраль, Престианни, Араухо – Линкольн, Оливейра,