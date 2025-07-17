Лиссабонская Бенфика определилась с будущим 23-летнего украинского вратаря Анатолия Трубина.

По информации A Bola, клуб намерен сохранить Трубина в составе по крайней мере на следующий сезон. Несмотря на слухи о возможной продаже, в ближайшее время Бенфика не планирует отпускать украинского голкипера.

Однако у Трубина будет конкуренция. Руководство делает ставку на Самуэля Соареша, в котором видит значительный потенциал. В ближайшее время клуб подпишет с молодым вратарем долгосрочный контракт.

Анатолий Трубин присоединился к Бенфике летом 2023 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. В сезоне 2024/25 он провел 51 матч, в которых пропустил 54 мяча и в 21 встрече сохранил ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро.