Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков может сменить клуб и перейти в чемпионат Португалии. Об этом сообщает издание Central Benfica.

По данным источника, 22-летний украинец входит в сферу интересов лиссабонской Бенфики, которая продолжает поиск вариантов для усиления полузащиты после неудачной попытки оформить переход Жоау Фелиша из Челси.

Кроме Судакова, португальский клуб также рассматривает двух других кандидатов - грека Янниса Констателиаcа, который представляет ПАОК, и чилийца Дарио Осорио из Мидтьюлланна.

В прошлом сезоне Судаков провел 37 встреч, в которых отметился 15 голами и шестью голевыми передачами. В активе Констателиаса 47 матчей, десять забитых голов и один ассист, а Осорио сыграл 39 игр, оформив семь голов и три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ может приобрести Судакова за 30 миллионов фунтов.