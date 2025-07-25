Сабо: «Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове!»
Специалист высказался о полузащитнике «горняков»
1 день назад
Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью изданию BLIK.ua оценил игру полузащитника донецкого Шахтёра Георгия Судакова в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого Бешикташа (4:2).
«Прошу вас, не говорите мне больше про Судакова! Я его вообще не видел. О нем столько пишут журналисты, а по факту... Я не знаю, какому из зарубежных клубов он может понравиться, чтобы его купили».
Матч-ответ состоится 31 июля в 21:00. Игра пройдёт в польском Кракове.
Если Шахтёр пройдёт Бешикташ, то встретится с неудачником пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).
Если украинская команда уступит туркам, то в Лиге конференций сыграет с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).