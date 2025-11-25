Бенфика с Трубиным и Судаковым обыграла на выезде Аякс, одержав первую победу в Лиге чемпионов
Сыграно два матча пятого тура турнира
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Нидерландский Аякс на своем поле принимал португальскую Бенфику. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, которая стала для них первой в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел на поле весь матч, а другой украинец лиссабонцев – полузащитник Георгий Судаков – был заменен на 81-й минуте.
В настоящее время Бенфика занимает 28-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три очка.
В параллельном матче турецкий Галатасарай дома проиграл бельгийскому Рояль Униону – 0:1.
Лига чемпионов, 5-й тур
Аякс – Бенфика – 0:2
Голы: Даль, 6, Баррейро, 90.
Галатасарай – Рояль Унион – 0:1
Гол: Эммануэль, 57.