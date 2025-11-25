Павел Василенко

Нидерландский Аякс на своем поле принимал португальскую Бенфику. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, которая стала для них первой в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел на поле весь матч, а другой украинец лиссабонцев – полузащитник Георгий Судаков – был заменен на 81-й минуте.

В настоящее время Бенфика занимает 28-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три очка.

В параллельном матче турецкий Галатасарай дома проиграл бельгийскому Рояль Униону – 0:1.

Лига чемпионов, 5-й тур

Аякс – Бенфика – 0:2

Голы: Даль, 6, Баррейро, 90.

Галатасарай – Рояль Унион – 0:1

Гол: Эммануэль, 57.