Бенфика без Трубина и Судакова уверенно прошла в следующий раунд Кубка Португалии
Украинцы получили отдых
около 2 часов назад
21 ноября Бенфика сыграла против Атлетику из третьего дивизиона Португалии в рамках 1/16 финала национального Кубка. Матч прошел на стадионе «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне.
Поединок завершился победой Бенфики со счетом 2:0. Таким образом, «орлы» прошли в следующий раунд турнира.
Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков так и не вышли на поле, проведя весь поединок в запасе.
Кубок Португалии, 1/16 финала
Атлетику – Бенфика – 0:2
Голы: Риос, 73, Павлидис, 77 (пенальти).