Бенфика с Трубиным и Судаковым разгромно проиграла Ньюкаслу
Команда украинцев потерпела фиаско
42 минуты назад
В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов английский Ньюкасл на своем поле уверенно победил португальскую Бенфику со счетом 3:0.
В стартовом составе лиссабонцев вышли сразу два украинских легионера – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков (оба провели весь поединок на поле).
На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу английского коллектива благодаря голу Энтони Гордона. Во втором тайме команда Эдди Хау смогла забить еще дважды. На этот раз в воротах Трубина дублем отличился Харви Барнс.
Таким образом, команда Жозе Моуринью потерпела поражение в Ньюкасле и с нулем очков располагается на 34 месте общей таблицы Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 3-й тур
Ньюкасл – Бенфика – 3:0
Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83.