Павел Василенко

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов английский Ньюкасл на своем поле уверенно победил португальскую Бенфику со счетом 3:0.

В стартовом составе лиссабонцев вышли сразу два украинских легионера – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков (оба провели весь поединок на поле).

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу английского коллектива благодаря голу Энтони Гордона. Во втором тайме команда Эдди Хау смогла забить еще дважды. На этот раз в воротах Трубина дублем отличился Харви Барнс.

Таким образом, команда Жозе Моуринью потерпела поражение в Ньюкасле и с нулем очков располагается на 34 месте общей таблицы Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3-й тур

Ньюкасл – Бенфика – 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 71, 83.