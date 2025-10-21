Трубин — об адаптации Судакова в Бенфике: «Просит помочь»
Анатолий признался, что Георгий имеет некоторые проблемы с адаптацией
около 1 часа назад
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился впечатлениями о том, как его земляк Георгий Судаков адаптируется в новом клубе.
«Во-первых, он говорит, что очень доволен, потому что попал в лучший клуб Португалии и один из лучших в Европе. Также он говорит, что уровень здесь выше, чем раньше.
Так что он очень доволен и хочет отдать все этому клубу. Конечно, иногда он просит меня о помощи. В этом смысле я могу ему помочь и облегчить его адаптацию», – признался Трубин для клубной пресс-службы.
Судаков присоединился к Бенфике 31 августа 2025 года и за восемь матчей на клубном уровне успел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.
Уже 21 октября команда украинца встретится с Ньюкаслом в Лиге чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.