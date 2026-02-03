Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема официально стал игроком Аль-Хиляля. О подписании контракта с бывшим форвардом мадридского Реала сообщила пресс-служба саудовского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что французский футболист отказался от предложения Аль-Иттихада по новому контракту. Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. В текущем сезоне он забил 16 мячей в 21 матче за клуб во всех турнирах.

По информации источников, против перехода Бензема из Аль-Иттихада в Аль-Хилаль выступал нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду. Напомним, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами Аль-Наср, Аль-Иттихад, Аль-Хилаль и Аль-Ахли.