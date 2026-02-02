Французский форвард Карим Бензема этой зимой не смог договориться с руководством арабского Аль-Иттихада о продлении контракта и возмутился предложением клуба снизить зарплату.

В результате 38-летний нападающий выразил желание покинуть команду, рассчитывая вернуться в Европу и бороться за место в составе сборной на чемпионате мира-2026.

Однако Бензема решил удивить Аль-Иттихад и согласился на переход к прямому конкуренту Аль-Хиляль. Новый клуб предложил опытному футболисту контракт до 2027 года, который должен быть подписан в ближайшее время, сообщает Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Бензема ставит ультиматум Аль-Иттихаду.