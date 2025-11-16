Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины определился с заявкой команды на решающий матч отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии.

Заявка сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Резник (Шахтер).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Юхим Конопля (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье), Тарас Михавко, Александр Караваев (оба – Динамо).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925), Назар Волошин, Николай Шапаренко (оба – Динамо), Егор Назарина (Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция).

Из тех футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Варшаве, в заявку не попал полузащитник Шахтера Олег Очеретько.

Матч Украина – Исландия пройдет сегодня в Варшаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Украина в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея семь очков. У Исландии столько же, она идет второй благодаря разнице мячей.

Для выхода в плей-офф отбора ЧМ-2026 команде Сергея Реброва нужна только победа. Исландцев устроит ничья.