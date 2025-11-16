Павел Василенко

Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту «Український футбол» прокомментировал будущее Сергея Реброва во главе сборной Украины в случае неудачного результата игры с исландцами в отборе на ЧМ-2026.

«Не ко мне вопрос. Но скажу так: работа тренера напрямую зависит от результата. Нужно, чтобы Украина победила Исландию, а там, впереди, еще будут стыковые поединки за право играть на чемпионате мира. Готов ли я принять сборную в случае ухода Сергея Станиславовича? Все эти разговоры обо мне и увольнение Реброва ни к чему».

Сергей Ребров возглавил сборную Украины летом 2023 года. Под его руководством команда провела 31 матч: 14 побед, восемь ничьих и девять поражений.

Украина на данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея семь очков. У Исландии столько же, она идет второй благодаря разнице мячей.

Для выхода в плей-офф отбора ЧМ-2026 команде Сергея Реброва нужна только победа. Исландцев устроит ничья.

Матч Украина – Исландия пройдет сегодня в Варшаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.