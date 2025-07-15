Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о ситуации с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.

Я понимаю потенциал этого парня. У него есть возможности, у него все физические данные, чтобы играть на очень хорошем уровне. Ему нужно разобраться с головой и все. Дай Бог, чтобы в него поверили. Еще нужен тренер, который бы поверил. Видите, его пробовали на позиции левого хавбека. Ну, скорость, давать скорость, разбегаться, разлетаться.

Я вообще вам хочу сказать, что, ну, это такая история. У него там данные очень, ну, просто безумные, как для атлета. Так может, их нужно как-то использовать? Я снова таки, я не хочу там, ну, брать на себя ответственность и говорить, что да, он заиграет. Может, не заиграет, но то, что у него есть возможности и есть данные, это так.

У многих футболистов нет таких данных, но они где-то что-то цепляются, ковыряются, доходят до какого-то определенного уровня. Есть очень много футболистов, которые сыграли много матчей в УПЛ в хорошие времена, которые не имели таких выдающихся физических данных, но они за счет характера это все брали, за счет своего темперамента, скажем так.