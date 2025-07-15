«Безумные данные для атлета». Цыганик продолжает верить в многострадального игрока Динамо
Известный журналист поделился ожиданиями от перезапуска карьеры футболиста
31 минуту назад
Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о ситуации с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.
Я понимаю потенциал этого парня. У него есть возможности, у него все физические данные, чтобы играть на очень хорошем уровне. Ему нужно разобраться с головой и все. Дай Бог, чтобы в него поверили. Еще нужен тренер, который бы поверил. Видите, его пробовали на позиции левого хавбека. Ну, скорость, давать скорость, разбегаться, разлетаться.
Я вообще вам хочу сказать, что, ну, это такая история. У него там данные очень, ну, просто безумные, как для атлета. Так может, их нужно как-то использовать? Я снова таки, я не хочу там, ну, брать на себя ответственность и говорить, что да, он заиграет. Может, не заиграет, но то, что у него есть возможности и есть данные, это так.
У многих футболистов нет таких данных, но они где-то что-то цепляются, ковыряются, доходят до какого-то определенного уровня. Есть очень много футболистов, которые сыграли много матчей в УПЛ в хорошие времена, которые не имели таких выдающихся физических данных, но они за счет характера это все брали, за счет своего темперамента, скажем так.
Цыганык также сообщил, что Динамо отдаст сына тренера команды в аренду.
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