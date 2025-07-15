Бывший футболист Динамо Василий Кардаш назвал причины спада в игре полузащитника киевлян Владимира Бражко и ответил на критику игрока.

Молодые футболисты часто проводят один сильный сезон, и все ожидают от них повторения или даже улучшения результатов в следующем. Если игрок проводит два-три сезона на высоком уровне – это уже достижение. Есть исключения Месси и Роналду, которые стабильно на протяжении десятка лет проводят яркие сезоны.

Бражко – талантливый и перспективный футболист. Он очень ярко начал, но на определенном этапе где-то снизил требования к себе. Возможно, где-то сказался на нем сорванный переход в английский чемпионат, и это в определенной мере выбило его из колеи, – заявил Кардаш в интервью «Украинскому футболу».