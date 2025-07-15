Защитник Динамо Алексей Гусев не вошел в заявку команды на сезон. Накануне известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык назвал причину этого.

Насколько я понимаю, Динамо хочет, чтобы Алексей Гусев имел возможность аренды и игровой практики в другом украинском клубе. И если найдут клуб, то его должны отдать в аренду. Потому что этот футболист должен иметь игровую практику. В Металлисте 1925 он практически не играл.

Сейчас нужно, чтобы он набирался. Парень способный. Крайний защитник достаточно неплохой, в сборную вызывался и там играл в основе. Надо играть на взрослом уровне и выдерживать конкуренцию на взрослом уровне перед тем, как претендовать на место в основе Динамо. Сейчас главное для Гусева – это попробовать себя в другом клубе и доказать, что он там может быть конкурентоспособным.