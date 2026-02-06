Сергей Разумовский

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт поделился видением того, как должна измениться финансовая модель клуба в ближайшие годы. В эфире RAC 1 он заявил, что его команда уверена в победе на выборах и позиционирует свою кампанию как попытку отказаться от, по его словам, устаревшей «президентской модели прошлого века», которая якобы приводит к тому, что лучшие решения и специалисты оказываются вне клуба.

Фонт подчеркнул, что нынешнее положение дел Барселоны наглядно демонстрируют регулярные трудности с регистрацией футболистов: по его словам, проблемы возникали на протяжении пяти трансферных окон подряд. Отдельно он обратил внимание и на женскую команду — Фонт отметил, что у шести игрокинь заканчиваются контракты, и на данный момент нет ясности, сможет ли клуб гарантировать им продолжение выступлений в составе Барселоны.

Ключевой частью своей программы кандидат назвал финансовое оздоровление и увеличение доходов. По плану Фонта, Барселона должна заработать 200–300 млн евро в течение трех лет — уровень, которого, по его словам, клуб не достигал со времен президентства Сандро Роселя. Он подчеркнул, что приоритетами должны стать погашение долгов, сохранение конкурентоспособности не только в футболе, но и в других видах спорта, а также возвращение фокуса на интересы сосиос как владельцев клуба.

При этом Фонт предупредил, что даже если финансовая ситуация потенциально может улучшиться, в нынешнем виде Барселона, по его мнению, находится под угрозой. Он объяснил, что проблема заключается не столько в отсутствии политической воли менять модель собственности, сколько в качестве управления клубом, которую он фактически поставил под сомнение.

Выборы президента Барселоны запланированы на 15 марта, а новый руководитель должен официально вступить в должность 1 июля. В настоящее время клубом с 2021 года руководит Жоан Лапорта, который также собирается баллотироваться. Среди других претендентов на должность — Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.