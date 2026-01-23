В Барселоне определились с датой проведения очередных президентских выборов. Как сообщает Mundo Deportivo, соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров каталонского клуба.

Согласно принятому плану, голосование состоится 15 марта, а новоизбранный президент блауграны официально вступит в должность 1 июля. Действующий глава клуба Жоан Лапорта, который управляет Барселоной с 2021 года, намерен баллотироваться на новый срок.

По информации испанского издания, конкуренцию Лапорте на выборах составят Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия, которые уже заявили о своем участии в президентской гонке.