Павел Василенко

Игроки Росарио Сентраль официально стали чемпионами Аргентины 2025 года после того, как Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) пересмотрела критерии определения победителя сезона. На заседании, состоявшемся в четверг в штаб-квартире АФА, было принято решение присуждать титул клубу, который наберет наибольшее количество очков за календарный год – то есть по суммарным результатам Апертуры и Клаусуры.

По новой системе Росарио Сентраль опередил всех, набрав 66 очков – на четыре больше, чем Бока Хуниорс, которая финишировала второй.

Ранее чемпионство определяли в матче между победителями Апертуры и Клаусуры, тогда как клуб с наибольшим количеством очков получал лишь путевку в следующий Кубок Либертадорес.

Это пятый чемпионский титул в истории Росарио Сентраль и первый с 1987 года. Особого символизма истории добавляет то, что в этом сезоне команду усилил Анхель Ди Мария – и теперь вместе с клубом завоевал новое вожделенное чемпионство.