Безумный финал футбольного года в Аргентине: федерация изменила правила и вручила чемпионство команде Ди Марии
Известны подробности такого решения
17 минут назад
Игроки Росарио Сентраль официально стали чемпионами Аргентины 2025 года после того, как Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) пересмотрела критерии определения победителя сезона. На заседании, состоявшемся в четверг в штаб-квартире АФА, было принято решение присуждать титул клубу, который наберет наибольшее количество очков за календарный год – то есть по суммарным результатам Апертуры и Клаусуры.
По новой системе Росарио Сентраль опередил всех, набрав 66 очков – на четыре больше, чем Бока Хуниорс, которая финишировала второй.
Ранее чемпионство определяли в матче между победителями Апертуры и Клаусуры, тогда как клуб с наибольшим количеством очков получал лишь путевку в следующий Кубок Либертадорес.
Это пятый чемпионский титул в истории Росарио Сентраль и первый с 1987 года. Особого символизма истории добавляет то, что в этом сезоне команду усилил Анхель Ди Мария – и теперь вместе с клубом завоевал новое вожделенное чемпионство.
