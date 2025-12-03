Безус забил дебютный гол за новый клуб
Украинец помог своей команде победить
около 6 часов назад
Фото - ФК Анортосис
Состоялся матч в рамках 1/16 финала Кубка Кипра, в котором Кармиотисса принимала Анортосис.
Украинский полузащитник гостей Роман Безус впервые забил гол за свою новую команду. Анортосис одержал победу со счетом 3:1.
Безус присоединился к клубу на правах свободного агента и подписал контракт до 31 мая 2026 года.
Кубок Кипра, 1/16 финала
Кармиотисса – Анортосис – 1:3
Голы: Павлу, 77 – Вукич, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5.
Поделиться