Довбик готовится к возвращению после травмы
Артем почти месяц не играл в футбол
около 7 часов назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик начал индивидуальные тренировки после травмы бедра, полученной в начале ноября, сообщает TuttomercatoWEB.
После реабилитации Артем работал в режиме двухразовых тренировок в зале, а теперь начал бегать на поле.
Ранее сообщалось, что Довбик может помочь Роме в заключительных поединках 2025 года.
В этом сезоне Довбик провел 14 матчей в футболке Ромы, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.