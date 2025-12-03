Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик начал индивидуальные тренировки после травмы бедра, полученной в начале ноября, сообщает TuttomercatoWEB.

После реабилитации Артем работал в режиме двухразовых тренировок в зале, а теперь начал бегать на поле.

Ранее сообщалось, что Довбик может помочь Роме в заключительных поединках 2025 года.

В этом сезоне Довбик провел 14 матчей в футболке Ромы, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.