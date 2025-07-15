Защитник Шахтера Валерий Бондар поделился ожиданиями от следующего сезона после назначения Арды Турана в качестве главного тренера команды.

У нас эксперты всегда отличаются тем, что часто дают неправильные прогнозы или говорят не совсем правильные вещи, которые, в конце концов, потом происходят совсем по-другому. Я уверен, что если такой клуб, как Шахтер, доверился этому наставнику, значит, и у футболистов должно быть то же самое, тогда легче прокладывать свой победный путь.

По тренировочному процессу и матчам я могу точно сказать, чего хочет этот наставник. Достаточно сказать, что Туран, как футболист, работал и очень много почерпнул у таких монстров тренерского цеха, как Луис Энрике, Диего Симеоне, Фатих Терим.

Уверен, что взаимоуважение в работе приведет нашу команду к большим победам, как на внутренней арене, так и в еврокубках. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы нынешний сезон стал успешным для Шахтера, – заявил Бондар в интервью Sport.ua.