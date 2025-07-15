Бондар – о следующем сезоне Шахтёра: «Эксперты всегда дают неправильные прогнозы»
Защитник «горняков» видит поле для улучшения ситуации после третьего места УПЛ
42 минуты назад
Защитник Шахтера Валерий Бондар поделился ожиданиями от следующего сезона после назначения Арды Турана в качестве главного тренера команды.
У нас эксперты всегда отличаются тем, что часто дают неправильные прогнозы или говорят не совсем правильные вещи, которые, в конце концов, потом происходят совсем по-другому. Я уверен, что если такой клуб, как Шахтер, доверился этому наставнику, значит, и у футболистов должно быть то же самое, тогда легче прокладывать свой победный путь.
По тренировочному процессу и матчам я могу точно сказать, чего хочет этот наставник. Достаточно сказать, что Туран, как футболист, работал и очень много почерпнул у таких монстров тренерского цеха, как Луис Энрике, Диего Симеоне, Фатих Терим.
Уверен, что взаимоуважение в работе приведет нашу команду к большим победам, как на внутренней арене, так и в еврокубках. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы нынешний сезон стал успешным для Шахтера, – заявил Бондар в интервью Sport.ua.
Ранее возможный соперник Шахтера в Лиге Европы подписал игрока Бенфики.
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