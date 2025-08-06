SEO:

Бондар: Наша оборона начинается с нападающего

Защитник Шахтёра Валерий Бондар ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча с Панатинаикосом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

– Валерий, что ты думаешь о завтрашнем матче и как команда готовилась к нему?

– Подготовка велась так же, как и всегда к каждому матчу еврокубков или чемпионата Украины: ничего не меняем, идём по тому пути, что у нас был перед еврокубковыми матчами, которые мы уже сыграли в Лиге Европы.

– Вы изучали Панатинаикос, какие можете сделать выводы и чем эта команда может быть опасна? И согласен ли ты с тем, что, каким бы ни был результат здесь, в Греции, решающим будет матч в Кракове?

– Да, действительно, перед игрой был хороший видеоанализ, где нам показали очень много моментов, аспектов, на которые нужно обратить внимание, объяснили, что мы должны завтра сделать для того, чтобы добиться положительного для нас результата. Считаю, прежде всего, когда играют такие равные команды, итог будет по сумме двух встреч. И когда есть такая возможность, хотел бы пригласить болельщиков в Краков, потому что очень важной будет их поддержка и здесь, и на своём поле. Но прежде всего думаем только о завтрашнем матче. Всё в наших головах, руках и ногах, как говорится. Пока что мы готовимся к завтрашнему матчу, но надеемся, что в Кракове будет мощная поддержка наших болельщиков.

– Шахтёр пропустил только два гола в пяти матчах. Насколько довольны игрой защиты и насколько для команды важно не пропускать? И ещё. Принято говорить о голах и ассистах, но у тебя был такой подкат в поединке с Бешикташем, что стал очень вирусным, его многие перепостили. Сколько раз его пересматривал и насколько важным был этот момент?

– Думаю, прежде всего это важно не только для нас, защитников и вратарей, но и для всей команды. Как я уже много раз говорил: наша оборона начинается с нападающего. То, что мы делаем на футбольном поле, – полная заслуга тренерского штаба, ведь наставники очень детально рассказывают нам, что мы должны делать. Мы это делаем, стараемся выполнять то, чего от нас требуют, и это уже выливается в тот результат, который у нас есть. А что касается подката… Ну, хороший подкат, да.

Матч между Панатинаикосом и Шахтёром состоится в четверг, 7 августа. Начало в 21:00.