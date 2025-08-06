УАФ обратилась к ФИФА, УЕФА, АФК и Федерации футбола Иордании с требованием отменить матч России
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около 2 часов назад
Украинская ассоциация футбола направила официальное обращение в ФИФА, УЕФА, АФК и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить запланированный на 4 сентября товарищеский матч между сборными России и Иордании. Об этом сообщается на сайте УАФ.
В документе подчеркивается, что согласно решениям ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года, все команды из России отстранены от участия в международных соревнованиях, и это решение остается в силе.
«Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом, остается в силе и является важным проявлением солидарности с народом Украины. Проведение этих международных матчей — прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни.
Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи.
Мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации учесть наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы предотвратить дальнейшее участие любых команд из России в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобального стремления к миру. Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество», — говорится в обращении.
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