«Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом, остается в силе и является важным проявлением солидарности с народом Украины. Проведение этих международных матчей — прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни.

Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи.

Мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации учесть наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы предотвратить дальнейшее участие любых команд из России в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобального стремления к миру. Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество», — говорится в обращении.