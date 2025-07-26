Центральный защитник Шахтера Валерий Бондар подвел итоги матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2). Его слова приводит Terrikon.

Как говорил Мистер перед матчем, у нас был план на игру, и мы договорились именно об этом, что делали в первом тайме. Также пытались во втором тайме делать все то, что он нам говорил. И, наверное, ключевую роль сыграло то, что все мы работали как одна команда - от вратаря до нападающего. Каждый из нас выполнял ту роль, которую тренер говорил делать в этом матче.

Всегда можно играть лучше. Избегать тех ошибок, которые были, но это только начало сезона... Возможно, где-то они были ненужные. Надо исправлять, делать выводы и двигаться только дальше. Мы проявили волевые качества, выдержали это давление трибун, потому что здесь очень сложно играть. Я думаю, что даже не только нам, но и грандам со всего мира, когда они приезжают сюда, - сказал Бондар.