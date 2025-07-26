Экс-футболист Шахтера Александр Кучер высказался об игре бразильского вингера дончан Алиссона в первых матчах нового сезона. Его слова приводит «УФ».

Алиссону лет, но он очень классно разбирается один в один. Шахтер очень нуждался в быстром забитом мяче, благодаря Алиссону команда его и оформила. Он на индивидуальном мастерстве разобрался с игроками Бешикташа, сместился внутрь, пробил и забил. Да еще и две голевые передачи сумел оформить. Алиссон выглядит зрелым не по годам.

Сейчас Алиссон набирает обороты. Человек забивает голы, отдает результативные передачи. Он очень уверенно действует в обыгрыше, у него все получается. Гол в начале игры и два ассиста говорят сами за себя, - признался Кучер.