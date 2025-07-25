Михаил Цирюк

Во всех трех еврокубковых турнирах состоялись первые матчи второго квалификационного раунда. Результаты украинских клубов нам прекрасно известны, а как же сыграли те, с кем наши представители могут встретиться на следующих стадиях?

Предлагаем немного подробнее поговорить о потенциальных соперниках Динамо, Шахтера, Александрии и Полесья.

Пафос - Маккаби Тель-Авив 1:1

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (если не произойдет какого-то негативного для нас чуда) киевское Динамо встретится с победителем противостояния между чемпионами Кипра и Израиля, и по итогам первой игры ни одна из команд не стала ближе к успеху в нем.

В целом, в равной игре команды разошлись миром, а развязка встречи наступила на последних минутах. На 81-й Бассумина фантастическим ударом через себя вывел киприотов вперед, однако гостям все же удалось спастись благодаря точному удару Мадмуна уже на десятой компенсированной минуте. Так что все решится уже во втором поединке.

Рейнджерс - Панатинаикос 2:0

На донецкий Шахтер в третьем раунде квалификации ЛЕ может ждать поездка в Грецию, так как неудачник противостояния отбора ЛЧ между шотландским Рейнджерс и Панатинаикосом попадет именно на победителя пары Шахтер - Бешикташ, которым по логике должен стать именно украинский клуб.

Первый матч в Шотландии завершился прогнозируемой победой фаворита. Голевые попадания Кьортиса и Гассама во втором тайме позволяют рейнджерам подходить ко второму противостоянию с комфортным преимуществом, и для Шахтера встреча с вице-чемпионом Греции, пожалуй, будет более желанной, чем с представителем Шотландии. Вдруг Шахтер все же не пройдет Бешикташ, то встретится с победителем пары Сент-Патрикс - Нымме Калью, однако о таком варианте на данный момент даже не хочется думать.

Мидтьюлланд - Хиберниан 1:1

Ну а теперь к нашим неудачникам. Если Александрия таки создаст настоящее чудо в Сербии и сможет отыграть дефицит в два мяча, то выйдет на того, кто уступит в противостоянии второго квалификационного раунда Лиги Европы между датским Мидтьюлландом и шотландским Хибернианом.

По итогам первой встречи в этой паре пока равновесие. Шотландцы забили быстрый гол на старте поединка, долго удерживали минимальное преимущество и вполне могли претендовать на минимальную выездную победу, однако на 72-й минуте хозяева все же сумели отыграться. Впрочем, чтобы разговор об этом противостоянии имел хоть какой-то смысл, нужно сначаладочекаться чуда от Александрии.

Пакш - Марибор 1:0

Очень хочется верить, что с победителем этой пары всё-таки сыграет житомирское Полесье, и хотя ужасная игра житомирского клуба в первом матче откровенно разочаровала, мы всё равно будем верить в представителя Украины.

На шаг ближе к тому, чтобы встретиться с победителем пары Полесье - Санта Колома, пока венгерский Пакш, который в первом поединке победил словенский Марибор благодаря единственному голу в начале второго тайма. Впрочем, как и в случае с Александрией, разговор об этой паре будет иметь смысл только в том случае, если украинский клуб сумеет исправить ситуацию после первого матча.

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