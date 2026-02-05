Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко подтвердил, что турецкий Трабзонспор действительно проявлял интерес к его подписанию, однако сделка так и не состоялась.

Да, было предложение, и между клубами велись переговоры, но соглашение не было достигнуто. Я внимательно слежу за турецкой Суперлигой и очень люблю турецких болельщиков. Атмосфера на матчах просто невероятная. Что касается команд, то я болею за Трабзонспор и часто смотрю их матчи, потому что там играют наши украинские футболисты, — приводит слова Бондаренко пресс-служба Шахтера.

Интерес к футболисту возник еще год назад, однако во время зимнего трансферного окна 2025 клубы не договорились о цене. Летняя попытка турецкого клуба вернуться к вопросу завершилась с тем же результатом — трансфер не состоялся.