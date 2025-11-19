Турецкий клуб Трабзонспор снова проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику Шахтера Артему Бондаренко.

Ранее попытки приобрести игрока в предыдущие трансферные окна не увенчались успехом: предложения турок на 7 и 10 миллионов евро были отклонены, поскольку Шахтер рассчитывал выручить не менее 12 миллионов.

Сейчас Трабзонспор рассматривает вариант аренды Бондаренко с правом последующего выкупа, надеясь, что такой формат устроит «горняков», сообщает A Spor.

Если сделка состоится, украинский полузащитник присоединится к другим легионерам клуба – Арсению Батагову, Александру Зубкову и Данилу Сикану.

В текущем сезоне 25-летний Бондаренко сыграл 23 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Ранее Зубков был признан лучшим правым вингером чемпионата Турции 2025.