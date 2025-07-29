Пари Сен-Жермен активно продвигается в вопросе трансфера Ильи Забарного из Борнмута, и переговоры между сторонами уже находятся на завершающем этапе, такую информацию сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи об интересе со стороны Тоттенхэма, однако, по последним данным, лондонцы не вступали в серьезные контакты ни с английским клубом, ни с окружением самого игрока.

Сам Забарный выразил четкое намерение перейти именно в парижский клуб. В настоящее время участники сделки обсуждают нюансы бонусной части соглашения. В ПСЖ рассчитывают закрыть сделку в ближайшее время.

В прошлом сезоне 2024/25 украинец сыграл 39 официальных матчей за Борнмут, записав на свой счет одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, 22-летний центральный защитник стоит 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Забарный провел разговор с главным тренером ПСЖ.