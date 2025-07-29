Представители английского Борнмута обратились к руководству киевского Динамо по поводу возможной корректировки условий сделки, связанной с Ильей Забарным. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганик.

По его информации, английский клуб переписывается с украинской стороной, интересуясь, готово ли Динамо пересмотреть свои финансовые требования в случае, если Забарный сменит команду.

Однако в киевском клубе дали понять, что рассчитывают на выполнение договоренностей, достигнутых еще во время трансфера игрока в 2023 году.

Ранее стало известно, что сам Забарный лично связался с Луисом Энрике и откровенно обсудил с ним тему возможного перехода.