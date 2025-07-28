Борнмут и ПСЖ продолжают активные переговоры по трансферу Ильи Забарного. По информации Foot01.com, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи готов предложить около 70 миллионов евро, именно такую сумму англичане хотят получить за украинского защитника.

Инициативу в переговорах проявил сам Забарный, поскольку он лично связался с главным тренером ПСЖ Луисом Энрике, чтобы узнать, рассчитывает ли тот на него. Наставник парижан подтвердил интерес, увидев в Илье возможную замену Маркиньосу.

Стороны близки к соглашению, а Луис Энрике рассматривает этот переход как приоритетное усиление летом.

Ранее сообщалось, что Забарный занял первое место в рейтинге среди защитников из топ-чемпионатов по важному показателю.