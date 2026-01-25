Сергей Разумовский

Борнмут сделал Трабзонспору официальный запрос с конкретными условиями по переходу центрального защитника Арсения Батагова. Как утверждает турецкое издание Fanatik, английский клуб предложил оформить сделку в формате платной аренды: вишни готовы заплатить 4 миллиона евро за временный переход 23-летнего украинца, а также прописать в договоре обязательный выкуп его контракта за 20 миллионов евро после завершения арендного периода.

Однако, по информации источника, руководство Трабзонспора это предложение не приняло. В клубе считают предложенные суммы недостаточными, так как рассчитывают получить от продажи Батагова значительно больше – ориентировочно 30 миллионов евро. Именно такая цифра, по данным источника, фигурирует как желаемый уровень компенсации, который соответствовал бы статусу игрока, его роли в команде и потенциалу на европейском рынке.

При этом переговоры, как сообщается, не остановились: Борнмут якобы готов вернуться с улучшенными условиями и пересмотреть финансовую часть сделки в сторону увеличения. Стороны продолжают контакты, а вероятность трансфера оценивается как довольно высокая, если клубам удастся сблизить позиции по окончательной сумме.

Батагов присоединился к Трабзонспору летом 2024 года, когда турецкий клуб выкупил его у Зари за 2 миллиона долларов США, что эквивалентно приблизительно 1,8 млн евро. В текущем сезоне украинец провел за Трабзонспор 22 матча во всех турнирах, отметился одним голом и отдал три результативные передачи.

Сообщалось, что Батагова в Трабзонспоре может заменить защитник Динамо Тарас Михавко.