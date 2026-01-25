Сергей Разумовский

Трабзонспор готовит варианты на случай возможного ухода центрального защитника Арсения Батагова и, по информации Arsin Sonhaber, одним из главных кандидатов на замену является защитник Динамо Тарас Михавко. В турецком клубе рассматривают сценарий, при котором после продажи Батагова попытаются снова сделать ставку на украинского защитника и закрыть позицию футболистом схожего профиля.

Ранее в медиа уже появлялись сообщения об интересе к Батагову со стороны нескольких клубов, так что в Трабзонспоре, вероятно, заранее формируют короткий список потенциальных усилений. Если Арсений действительно покинет команду, ожидается, что турки активизируются относительно Михавко и изучат условия возможного трансфера, в частности финансовые требования Динамо и готовность самого игрока к переезду.

В то же время переговоры (если они начнутся) могут быть непростыми, так как Динамо недавно продлило контракт с Михавко на длительный срок – соглашение действует до 31 декабря 2030 года. Такой срок контракта существенно усиливает переговорную позицию киевлян и дает клубу возможность требовать значительную компенсацию.

Ориентиром для оценки игрока являются данные Transfermarkt – портал определяет стоимость Михавко на уровне 8 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах и отличился тремя голами, что подчеркивает его вклад не только в оборонные действия, но и в стандарты и подключения к атаке.

Ранее украинец отметился победным голом за Трабзонспор.