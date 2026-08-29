Сергей Разумовский

В первом туре немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия одержала уверенную победу над Гамбургом. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, которые решили исход встречи еще до перерыва.

Боруссия активно начала матч и уже на девятой минуте открыла счет. Гирасси воспользовался возможностью в атаке и поразил ворота Гамбурга, выведя свою команду вперед.

После забитого мяча дортмундцы продолжили контролировать ход встречи. Хозяева регулярно создавали угрозы возле штрафной площадки соперника и не позволяли Гамбургу проводить длительные позиционные атаки.

На первой компенсированной минуте первого тайма «шмели» удвоили свое преимущество. Борнаув неудачно сыграл в своей штрафной площадке и срезал мяч в собственные ворота. До перерыва счет остался 2:0.

Во второй половине встречи Гамбург пытался сократить отставание, однако дортмундская команда действовала надежно в обороне. Хозяева не форсировали события и сосредоточились на контроле игры, не позволяя сопернику создавать достаточно опасных моментов.

На 77-й минуте Боруссия осталась в меньшинстве. Инасио получил красную карточку, из-за чего дортмундцам пришлось завершать поединок вдесятером.

Несмотря на численное преимущество, Гамбург не смог воспользоваться ситуацией. Гости не только не забили гол престижа, но и не создали достаточного давления, чтобы заставить хозяев серьезно нервничать в заключительные минуты.

В итоге Боруссия Дортмунд начала новый сезон Бундеслиги с победы. Гамбург, в свою очередь, потерпел поражение в стартовом туре.

Бундеслига, первый тур

Боруссия Дортмунд – Гамбург 2:0

Голы: Гирасси, 9, Борнаув, 45+1 (автогол)

Удаление: Инасио, 77